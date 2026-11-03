Un segundo tigre de Amur fue liberado en la naturaleza en Kazajistán (video)

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Un segundo tigre de Amur fue liberado en la naturaleza en Kazajistán (video)

El 31 de octubre en Kazajistán, en la reserva natural estatal « Ile-Balkhash », un tigre de Amur macho llamado Amur fue liberado en la naturaleza. Es el segundo tigre devuelto a su hábitat natural como parte del programa de restauración de la población de tigres del país.

Antes de ser liberado, el tigre fue mantenido en un recinto de adaptación especial bajo la supervisión de expertos. Los veterinarios evaluaron su salud, comportamiento, capacidad de caza independiente y su reacción ante los humanos. Las pruebas confirmaron que Amur estaba listo para vivir de forma independiente en la naturaleza.

Para seguir los movimientos del animal, se le colocó un collar especial conectado a un sistema satelital. Esto permite a los especialistas monitorear su ubicación y cómo se adapta a su nuevo entorno.

Como parte del programa, el 31 de julio se liberó a la primera tigresa, llamada Үmid (Esperanza). Según los expertos, ella se ha adaptado bien al nuevo territorio y caza por su cuenta. En Kazajistán, otros dos tigres traídos permanecen bajo supervisión especializada. Una vez que alcancen la edad adecuada y superen las pruebas necesarias, podrán ser liberados en la naturaleza.

Cabe señalar que los tigres no se habían visto en estado salvaje en Kazajistán durante más de 70 años. Históricamente, el tigre del Caspio habitaba estas tierras, pero desapareció a mediados del siglo pasado debido a la caza furtiva, la destrucción del hábitat y la reducción de la base alimentaria.

Actualmente, se está implementando un programa para restaurar la población de tigres en su área de distribución histórica. Para ello, se seleccionaron tigres de Amur, genéticamente cercanos al tigre del Caspio. El programa no solo incluye la liberación de animales, sino también la restauración de su hábitat y el aumento de las fuentes de alimento.

Ile-BalkhashTigre de AmurTigre del CaspioKazajistánConservación
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