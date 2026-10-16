«Es difícil de ver»: Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, descontenta con el trato hacia su hermano

El capitán de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo en el centro de la polémica en el mundo del fútbol. Según los informes, el jugador, que fue suplente en el partido contra Noruega, abandonó la concentración de la selección.

Esta situación ha generado diversas opiniones entre aficionados y expertos deportivos. Mientras algunos han cuestionado la decisión del jugador, otros han expresado su postura sobre el trato que recibe.

Elma Aveiro, hermana de Ronaldo, ha apoyado a su hermano y mostrado su descontento por el trato recibido. Aseguró que le resulta muy difícil ver a su hermano en esta situación.

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el papel del famoso jugador en la selección, las decisiones del entrenador y el trato hacia su figura.