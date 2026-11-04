Lluvia de goles en la Champions: el PSG marca 6 en España y el Bayern conquista Madrid

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Lluvia de goles en la Champions: el PSG marca 6 en España y el Bayern conquista Madrid

Los partidos clave de la 4ª jornada de la Liga de Campeones estuvieron marcados por resultados inesperados y un auténtico espectáculo goleador. El PSG goleó a domicilio en España por 6-0, colocándose líder de la tabla. Por su parte, el Bayern de Múnich derrotó al Atlético de Diego Simeone en Madrid.

En esta noche europea, los equipos favoritos demostraron su nivel a pesar de jugar fuera de casa.

Festival en Villarreal: 6 goles sin respuesta del PSG

Los parisinos comenzaron el encuentro contra el Villarreal con gran intensidad, sentenciando el partido en los primeros 20 minutos:

  • 4 goles en 17 minutos: João Neves (9'), Désiré Doué (12') y Senny Mayulu (13') marcaron en un intervalo breve, y Fabián Ruiz puso el 4-0 en el minuto 17;

  • Continuación de la goleada: Los pupilos de Luis Enrique no bajaron el ritmo en la segunda parte; Ruiz (50') firmó un doblete y Boli, que entró desde el banquillo, cerró el 6-0 en el minuto 78;

  • Líder de la tabla: Con 12 puntos tras 4 partidos, el PSG se consolida en la primera posición del torneo.

Duelo en Madrid: el Bayern supera al Atlético

En el estadio Metropolitano de Madrid, los bávaros lograron una victoria táctica fundamental:

  • Golpes decisivos en la segunda parte: Tras una primera mitad cautelosa, Karl abrió el marcador en el minuto 54. El gol de Konrad Laimer en el 74' sentenció el encuentro — 0-2;

  • Reparto de puntos: Tras esta victoria, el Bayern suma 8 puntos y sube al 7º puesto. El Atlético, con 4 puntos, cae a la 19ª posición.

La revancha del Inter en Róterdam y otros resultados

El Inter de Milán regresó de su viaje a los Países Bajos con una victoria contundente:

  • Feyenoord — Inter (0-3): Yann Bisseck abrió el marcador en el minuto 8, mientras que Francesco Esposito (34') y Piotr Zieliński (54') ampliaron la ventaja. El Inter sube al 16º puesto con 6 puntos;

  • Goleada en Austria: El LASK arrolló al Slovan Bratislava por 4-0 (doblete de Jorgensen);

  • Empate sin goles en Noruega: El Lille francés empató 0-0 en su visita al campo del Bodø/Glimt.

La 4ª jornada de la Champions intensifica la competencia en la tabla, asegurando una lucha apasionante por los puestos de play-off.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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