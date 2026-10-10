¿Trent o Dumfries? ¿Quién ocupará el lateral derecho del Real Madrid?

En el marco de la octava jornada de La Liga, el Real Madrid recibe al Villarreal en su estadio. Ante este importante encuentro, el entrenador del club merengue, José Mourinho, se enfrenta a un serio dilema táctico a la hora de elegir su once inicial.

The Touchline según una fuente interna, el técnico portugués aún no ha decidido quién ocupará el lateral derecho en el equipo titular.

Duelo de estrellas por la titularidad

Mourinho cuenta con dos laterales de clase mundial y la elección dependerá directamente de la táctica del partido:

Trent Alexander-Arnold: La estrella inglesa destaca por su precisión en los centros, su calidad en el balón parado y su gran aporte ofensivo. Si Mourinho prioriza la posesión y el ataque, Trent será la opción principal;

Denzel Dumfries: El defensa neerlandés es conocido por su potencia física, su velocidad, su solidez defensiva y su capacidad para presionar en los contragolpes. Para neutralizar los ataques por banda del Villarreal, Dumfries se perfila como el candidato ideal;

La decisión se anunciará en las próximas horas: El cuerpo técnico evaluará el estado de los jugadores en los últimos entrenamientos antes de confirmar la alineación definitiva horas antes del partido.

Horario y relevancia del torneo

Este enfrentamiento en el estadio Santiago Bernabéu es crucial para el Real Madrid en su lucha por el liderato de la tabla:

Lugar del encuentro: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid;

Hora de inicio: Hoy, 10 de octubre, a las 23:55 ;

Dificultad del rival: El Villarreal es un equipo experimentado que tradicionalmente complica a los madrileños con sus rápidas transiciones ofensivas.

¿La táctica elegida por José Mourinho para el lateral derecho le dará los 3 puntos al equipo? La respuesta llegará en el partido de esta noche.