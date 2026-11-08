14 victorias en 16 partidos: El Real de Mourinho no conoce el empate

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14 victorias en 16 partidos: El Real de Mourinho no conoce el empate

En la jornada 12 de La Liga, el Real Madrid logró una victoria contundente por 3-0 como visitante ante el Valencia.

Este éxito supone la 14.ª victoria de la temporada para el técnico portugués José Mourinho desde su regreso. El club blanco sigue demostrando una estabilidad asombrosa en todas las competiciones.

Mourinho el intransigente: 16 partidos y cero empates

Desde el regreso del «Special One», el club madrileño ha adoptado un estilo pragmático y contundente:

  • 14 victorias en 16 partidos: Bajo el mando de Mourinho, los madridistas han disputado 16 encuentros oficiales esta temporada, ganando 14 de ellos;

  • Cero empates: No se ha registrado ningún empate: el Real gana o pierde de forma inesperada;

  • Solo dos derrotas en la temporada: Los merengues solo han cedido puntos en el derbi madrileño contra el Atlético (1-2) y en el campo del Betis (0-1) en La Liga.

Racha de 8 victorias consecutivas

Tras aprender de sus derrotas, los pupilos de Mourinho muestran una intensidad notable:

  • Victorias consecutivas: La racha de triunfos seguidos en todas las competiciones (La Liga y Champions League) alcanza ya 8 partidos ;

  • Liderazgo y equilibrio: Tras encontrar el equilibrio ideal entre ataque y defensa, los madridistas siguen presionando a sus rivales en la lucha por el título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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