Mourinho comenta la fantástica remontada 4-3 contra la Roma

En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, se vivió un auténtico espectáculo futbolístico en el estadio Olímpico de Roma. El club Real Madrid se enfrentó a la Roma como visitante y, a pesar de ir perdiendo 1-3 hasta el minuto 83, terminó logrando una increíble victoria por 4-3 gracias a su carácter.

Tras el encuentro, el técnico de los «Merengues», José Mourinho evaluó la derrota de su antiguo equipo con su ironía y tensión características. El famoso insider Fabrizio Romano reveló la cita del entrenador portugués.

«No era el partido, eran ellos los que estaban acabados»: la respuesta contundente de Mourinho

El técnico apodado «The Special One» describió el error de los romanos y la superioridad mental de los madrileños con una sola frase:

La complacencia del rival: «Cuando la Roma marcó el 3-1, pensaron que el partido ya había terminado...»;

La cruda realidad: «Pero en realidad, no era el partido, eran los jugadores de la Roma los que estaban “acabados” (agotados)», señaló José Mourinho.

Según el entrenador, los romanos se relajaron demasiado con dos goles de ventaja y no pudieron resistir físicamente la presión del Real en los últimos minutos.

En la Champions League 100% de efectividad

Esta victoria heroica en Roma continuó la exitosa racha del Real Madrid en la actual temporada europea:

Dos victorias en dos partidos: Los pupilos de Mourinho han sumado el máximo de 6 puntos en las dos primeras jornadas de la fase de liga, situándose entre los líderes de la clasificación;

Victorias consecutivas contra clubes italianos: El club madrileño ya superó una dura prueba en la primera jornada al vencer al Inter de Milán por 2-1. Ahora, el 4-3 registrado en el campo de la Roma demuestra una vez más la superioridad absoluta del técnico portugués contra los equipos italianos.

Mientras que la derrota en los últimos minutos sume a los romanos en una profunda crisis, el club madrileño, bajo la dirección de Mourinho, demuestra plenamente su carácter y ambiciones de campeón.