Mourinho comenta la fantástica remontada 4-3 contra la Roma

·116·Deportes
Mourinho comenta la fantástica remontada 4-3 contra la Roma

En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, se vivió un auténtico espectáculo futbolístico en el estadio Olímpico de Roma. El club Real Madrid se enfrentó a la Roma como visitante y, a pesar de ir perdiendo 1-3 hasta el minuto 83, terminó logrando una increíble victoria por 4-3 gracias a su carácter.

Tras el encuentro, el técnico de los «Merengues», José Mourinho evaluó la derrota de su antiguo equipo con su ironía y tensión características. El famoso insider Fabrizio Romano reveló la cita del entrenador portugués.

«No era el partido, eran ellos los que estaban acabados»: la respuesta contundente de Mourinho

El técnico apodado «The Special One» describió el error de los romanos y la superioridad mental de los madrileños con una sola frase:

  • La complacencia del rival: «Cuando la Roma marcó el 3-1, pensaron que el partido ya había terminado...»;

  • La cruda realidad: «Pero en realidad, no era el partido, eran los jugadores de la Roma los que estaban “acabados” (agotados)», señaló José Mourinho.

Según el entrenador, los romanos se relajaron demasiado con dos goles de ventaja y no pudieron resistir físicamente la presión del Real en los últimos minutos.

En la Champions League 100% de efectividad

Esta victoria heroica en Roma continuó la exitosa racha del Real Madrid en la actual temporada europea:

  • Dos victorias en dos partidos: Los pupilos de Mourinho han sumado el máximo de 6 puntos en las dos primeras jornadas de la fase de liga, situándose entre los líderes de la clasificación;

  • Victorias consecutivas contra clubes italianos: El club madrileño ya superó una dura prueba en la primera jornada al vencer al Inter de Milán por 2-1. Ahora, el 4-3 registrado en el campo de la Roma demuestra una vez más la superioridad absoluta del técnico portugués contra los equipos italianos.

Mientras que la derrota en los últimos minutos sume a los romanos en una profunda crisis, el club madrileño, bajo la dirección de Mourinho, demuestra plenamente su carácter y ambiciones de campeón.

Real MadridRomaJosé MourinhoChampions LeagueFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

De 3:1 a 3:4: Gasperini explica las razones de la dolorosa derrota ante el RealDe 3:1 a 3:4: Gasperini explica las razones de la dolorosa derrota ante el RealHoy 09:26¿Cómo respondió José Mourinho a las preguntas sobre la presión en el Real y la «luna de miel»?¿Cómo respondió José Mourinho a las preguntas sobre la presión en el Real y la «luna de miel»?Hoy 08:22José Mourinho lanza una declaración contundente antes del partidazo contra la RomaJosé Mourinho lanza una declaración contundente antes del partidazo contra la RomaAyer 06:47El PSG humilla al City, remontada del Real: resumen de la 2ª jornada de la UCLEl PSG humilla al City, remontada del Real: resumen de la 2ª jornada de la UCLHoy 06:44Superduelo en el Olímpico: ¿Quiénes están en la convocatoria de 23 del Real Madrid?Superduelo en el Olímpico: ¿Quiénes están en la convocatoria de 23 del Real Madrid?13 octubre 22:20Nueva temporada de la Champions League femenina: conocidos los rivales de los clubes italianosNueva temporada de la Champions League femenina: conocidos los rivales de los clubes italianos4 septiembre 17:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional