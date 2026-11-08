Drama en el minuto 90 en Bujará: el gol de Rustamov le da una victoria crucial al Nasaf

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Drama en el minuto 90 en Bujará: el gol de Rustamov le da una victoria crucial al Nasaf

En uno de los encuentros centrales de la 27.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Nasaf de Qarshi visitó al equipo de Bujará. En un partido intenso y bajo mucha tensión, los visitantes lograron una victoria por 1-0.

El destino del partido se decidió en los momentos finales, con eventos dramáticos: la expulsión del capitán local y el único gol marcado en los últimos segundos.

Resumen del partido: expulsión en el minuto 85 y gol decisivo en el 90

Durante el encuentro, ambos equipos jugaron de forma ordenada en defensa, tratando de minimizar las situaciones de peligro, pero al final la tensión pudo más:

  • La expulsión del capitán: En el minuto 85, el capitán de Bujará, Sardor Qulmatov, recibió su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo prematuramente (había recibido la primera amonestación en el minuto 20);

  • El gol de la victoria de Rustamov en el minuto 90: Con superioridad numérica, los de Qarshi aumentaron la presión y en el minuto 90, el centrocampista Oybek Rustamov acertó a portería, otorgando tres puntos valiosos al Nasaf.

Acta del partido y alineaciones

  • Superliga. 27.ª jornada

    Bujará — Nasaf 0:1

    Gol: Rustamov, 90.

    Amonestaciones: Qulmatov (20), Murtazoyev (26), G‘ulomov (75).

    Expulsión: Qulmatov (85, segunda amonestación).

  • Bujará: Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Qulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yo‘ldoshev (Jo‘rabekov, 84), Rodich (Qayumov, 84), Jo‘raboyev (Ubaydullayev, 65), Kachavara (Ro‘ziyev, 73).

  • Nasaf: Ne’matov, Davronov, G‘aybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66), Eshmurodov, Rustamov, G‘ulomov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.

Cambios en la tabla de posiciones

Tras esta victoria, se observó un cambio importante en la parte alta de la clasificación:

  • Nasaf en el top 5: Tras una importante victoria fuera de casa, el Nasaf suma 45 puntos y asciende al 5.º puesto de la tabla;

  • La situación de Bujará: Bujará, que perdió puntos en los últimos segundos en casa, se mantiene en la 7.ª posición con 42 puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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