Gran fútbol en Madrid: ¿qué alineaciones presentarán el Atlético y el Barcelona?

En la 12ª jornada de La Liga se disputa el esperado duelo central. El club catalán del FC Barcelona viaja a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone en el estadio Cívitas Metropolitano.

Antes del intenso choque que comenzará a las 01:00 hora de Taskent, se han anunciado oficialmente las alineaciones de ambos equipos.

Ataque rápido y mediocampo fuerte: alineaciones confirmadas

Ambos cuerpos técnicos han desplegado sus onces de gala:

La juventud y velocidad del FC Barcelona: El trío formado por Lamine Yamal, Raphinha y Gordon liderará el ataque, mientras que Pedri, Fermín y Bernal controlarán el centro del campo;

La defensa experimentada y Álvarez en el Atlético: Jan Oblak defenderá la portería, mientras que en ataque Julián Álvarez, Lee Kang-in y Simeone serán los encargados de presionar a la defensa rival.

Acta del partido y alineaciones completas

La Liga. 12ª jornada Atlético — FC Barcelona 8 de noviembre, estadio Metropolitano Hora de inicio: 01:00 (hora de Taskent)

Atlético (Madrid): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone, Lee Kang-in, Julián Álvarez.

FC Barcelona: Joan García, Farinas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Importancia en la tabla

Este encuentro es decisivo para definir el liderato y la lucha por el título. El FC Barcelona busca los 3 puntos en Madrid para consolidar su posición, mientras que el Atlético quiere frenar a los catalanes ante su afición y recortar distancias.