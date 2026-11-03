Hansi Flick revela el objetivo principal del Barcelona tras las derrotas consecutivas
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló sobre las recientes derrotas de su equipo ante rivales importantes como el PSG y el Real Madrid, reafirmando con firmeza que la moral y los objetivos principales del club permanecen intactos.
En una entrevista concedida al prestigioso diario español AS el experimentado técnico alemán declaró que, a pesar de las críticas, el equipo está al nivel para competir de igual a igual con los grandes clubes europeos.
«Estamos al nivel de los grandes de Europa»: la confesión de Flick
Al analizar los difíciles encuentros pasados, Hansi Flick señaló que los resultados podrían haber sido distintos, pero destacó el alto potencial de juego:
A la altura de los rivales: «Podríamos haber logrado resultados totalmente diferentes en estos partidos. Aun así, considero que nuestro equipo juega al mismo nivel que el PSG y el Real Madrid», enfatizó el entrenador alemán;
No mirar al pasado: El técnico indicó que las derrotas han quedado atrás y que es imperativo centrarse en el difícil calendario que se avecina: «No hay necesidad de mirar atrás. Ahora centramos toda nuestra atención en Aston Villa y después jugaremos contra el Atlético».
«Nada ha cambiado»: El objetivo es La Liga y la Champions League
Los azulgranas han hecho saber que no abandonan sus ambiciones a pesar de las dos derrotas importantes consecutivas:
Lucha por los grandes trofeos: «Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: queremos ganar el campeonato de España (La Liga) y la UEFA Champions League. Nada ha cambiado en nuestros planes tras dos derrotas consecutivas», declaró Flick;
Equipo bajo presión: La directiva y el cuerpo técnico confían en la capacidad de los jugadores para superar la presión psicológica y comenzar una racha de victorias en los próximos encuentros.
Próximo desafío: La prueba ante«Aston Villa»: ¿Cuándo empieza el partido?
Para el FC Barcelona, la oportunidad de redimirse y alegrar a sus aficionados llega esta misma noche:
4ª jornada de la fase de liga de la Champions League: El FC Barcelona recibe en casa al club inglés Aston Villa, que avanza invicto esta temporada;
Horario del partido: Este duelo central comenzará a las 01:00 hora de Taskent.
Los pupilos de Flick intentarán, ante el club inglés dirigido por Unai Emery, no solo sumar los 3 puntos, sino también demostrar que sus ambiciones son reales.
Comentarios 0
…