¿Cómo fue el desempeño de Husanov en el partido donde los hombres de Maresca tropezaron? (video)
Los aficionados y expertos critican duramente a Manchester City tras su derrota por 1-3 como visitante ante el Nottingham Forest en la Premier League.
Debido a graves errores defensivos en la primera parte, Enzo Maresca se vio obligado a realizar cambios drásticos en el descanso. Como resultado, nuestro compatriota Abduqodir Husanov , quien comenzó el partido como lateral derecho, jugó la segunda mitad en su posición habitual de defensa central.
Los expertos de la influyente publicación cityxtra.co.uk , que cubre de cerca las actividades del Manchester City, analizaron las actuaciones de los participantes y publicaron sus valoraciones finales.
La actuación de Husanov y los problemas defensivos: 5,5 puntos
El hecho de que el joven defensa uzbeko tuviera dos mitades contrastantes no pasó desapercibido para los expertos:
Dificultades en la banda (1ª parte): A Husanov le costó adaptarse a la alta velocidad de los rivales, especialmente ante la presión física de Morgan Gibbs-White en la banda. Esto permitió a los locales crear varias situaciones de peligro;
Fiabilidad en el centro (2ª parte): Tras los cambios de Guéhi y Gvardiol en el descanso, Husanov pasó al centro de la defensa, mostrando un juego mucho más estable, fiable y sereno en la segunda mitad. Los expertos calificaron su actuación con 5,5 puntos .
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