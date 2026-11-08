Los aficionados y expertos critican duramente a Manchester City tras su derrota por 1-3 como visitante ante el Nottingham Forest en la Premier League.

Debido a graves errores defensivos en la primera parte, Enzo Maresca se vio obligado a realizar cambios drásticos en el descanso. Como resultado, nuestro compatriota Abduqodir Husanov , quien comenzó el partido como lateral derecho, jugó la segunda mitad en su posición habitual de defensa central.

Los expertos de la influyente publicación cityxtra.co.uk , que cubre de cerca las actividades del Manchester City, analizaron las actuaciones de los participantes y publicaron sus valoraciones finales.

La actuación de Husanov y los problemas defensivos: 5,5 puntos

El hecho de que el joven defensa uzbeko tuviera dos mitades contrastantes no pasó desapercibido para los expertos: