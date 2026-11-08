¿Cómo fue el desempeño de Husanov en el partido donde los hombres de Maresca tropezaron? (video)

·29·Deportes
¿Cómo fue el desempeño de Husanov en el partido donde los hombres de Maresca tropezaron? (video)

Los aficionados y expertos critican duramente a Manchester City tras su derrota por 1-3 como visitante ante el Nottingham Forest en la Premier League.

Debido a graves errores defensivos en la primera parte, Enzo Maresca se vio obligado a realizar cambios drásticos en el descanso. Como resultado, nuestro compatriota Abduqodir Husanov , quien comenzó el partido como lateral derecho, jugó la segunda mitad en su posición habitual de defensa central.

Los expertos de la influyente publicación cityxtra.co.uk , que cubre de cerca las actividades del Manchester City, analizaron las actuaciones de los participantes y publicaron sus valoraciones finales.

La actuación de Husanov y los problemas defensivos: 5,5 puntos

El hecho de que el joven defensa uzbeko tuviera dos mitades contrastantes no pasó desapercibido para los expertos:

  • Dificultades en la banda (1ª parte): A Husanov le costó adaptarse a la alta velocidad de los rivales, especialmente ante la presión física de Morgan Gibbs-White en la banda. Esto permitió a los locales crear varias situaciones de peligro;

  • Fiabilidad en el centro (2ª parte): Tras los cambios de Guéhi y Gvardiol en el descanso, Husanov pasó al centro de la defensa, mostrando un juego mucho más estable, fiable y sereno en la segunda mitad. Los expertos calificaron su actuación con 5,5 puntos .

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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