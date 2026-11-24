Debido al cambio climático global, el hielo del Ártico se está reduciendo rápidamente. La start-up británica Real Ice está probando una tecnología para espesar artificialmente el hielo marino con el fin de ralentizar este proceso. Así lo informó The Guardian.

La idea principal del proyecto consiste en bombear agua de mar desde debajo del hielo hacia la superficie durante el invierno. Para ello, primero se perforan agujeros en la capa de hielo. Luego, el agua se bombea a la superficie. Debido a las temperaturas extremadamente bajas, el agua se congela rápidamente, creando una capa adicional sobre el hielo existente.

Según los investigadores, el hielo espesado de esta manera podría durar más de lo habitual durante el verano y ralentizar el proceso de deshielo.

¿Cuánto presupuesto se ha destinado al proyecto?

La organización británica Advanced Research and Invention Agency (ARIA) financia un programa de investigación con un valor total de 9,9 millones de libras esterlinas para el re-espesamiento del hielo ártico. De esta cantidad, 3,5 millones de libras se han asignado a la start-up Real Ice.

Se planea realizar los experimentos durante tres temporadas de invierno en la región de Nunavut, Canadá. Primero se realizarán pruebas en áreas pequeñas, con la intención de ampliar el alcance según los resultados.

Podrían utilizarse drones submarinos en el futuro

En las fases posteriores del proyecto, se planea utilizar drones submarinos autónomos capaces de moverse bajo el hielo. Estos podrían perforar agujeros en el hielo y bombear agua automáticamente a la superficie. Esto reduciría la necesidad de que los humanos trabajen durante largos periodos en condiciones de frío extremo.

Según las estimaciones iniciales de Real Ice, aplicar la tecnología a escala en todo el Ártico podría costar aproximadamente 10 mil millones de dólares al año.

¿Es realmente eficaz este método?

Por ahora, el impacto de la tecnología en el clima global no está totalmente probado. Los científicos están estudiando cuánto tiempo dura el hielo espesado en verano, cómo afecta al ecosistema marino y la viabilidad de aplicar el método en grandes áreas.

Algunos expertos temen que bombear agua de mar a la superficie afecte los niveles de sal, nutrientes y microorganismos, y que pueda tener consecuencias inesperadas para la naturaleza local.

Los investigadores subrayan que esta tecnología no puede sustituir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la lucha contra el calentamiento global. Actualmente se estudia como un método complementario.