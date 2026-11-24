Encontrado en York, Inglaterra, un excremento humano de la era vikinga es considerado uno de los hallazgos históricos más inusuales del mundo. Este resto, llamado «coprolito de Lloyds Bank», fue descubierto en 1972 durante la construcción de un edificio bancario.

Con casi 20 centímetros de largo, este hallazgo es uno de los excrementos humanos fosilizados más grandes jamás encontrados. Los investigadores determinaron que tiene una antigüedad de entre 1000 y 1200 años.

Los análisis mostraron que la gente de esa época consumía principalmente carne y pan. También se encontraron rastros de parásitos intestinales en la muestra. Esto ayuda a obtener una visión sobre los hábitos alimenticios y las condiciones sanitarias de la era vikinga.

Actualmente, este inusual artefacto histórico se exhibe en el museo Vikingo de York. Es una de las piezas que despierta gran interés entre los visitantes.