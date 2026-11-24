El 23 de noviembre, el vuelo HY273 de Uzbekistan Airways que cubría la ruta de Taskent a Estambul fue desviado al aeropuerto alternativo de Ankara debido a las malas condiciones meteorológicas. Se informa que el avión sufrió fuertes sacudidas durante el vuelo, lo que provocó que algunos pasajeros comenzaran a rezar por miedo.

Videos difundidos en redes sociales muestran la situación dentro de la cabina. Según los testigos, la aeronave se sacudió violentamente durante el vuelo, causando alarma entre los pasajeros.

Según Uzbekistan Airways, el vuelo HY273 Taskent-Estambul del 23 de noviembre fue desviado al Aeropuerto Internacional de Ankara debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en la ruta.

Posteriormente, los vuelos se realizaron según un horario modificado. El vuelo HY273 despegó de Ankara a las 23:30 hora local para llegar a Estambul a las 00:30, mientras que el vuelo HY274 fue reprogramado para salir de Estambul a las 01:40 y llegar a Taskent al día siguiente a las 08:10.

Las turbulencias pueden ocurrir de forma inesperada, por lo que se recomienda seguir las instrucciones de la tripulación y mantener el cinturón de seguridad abrochado.