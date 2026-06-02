Pronóstico del tipo de cambio del dólar para el 3 de junio

·226·Economía
Pronóstico del tipo de cambio del dólar para el 3 de junio

Se prevé que el tipo de cambio del dólar para el 3 de junio disminuya entre 9 y 10 UZS, informa el canal de Telegram Bankir.

Mejores tipos para la venta de dólares a los bancos:

• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.

Mejores tipos para la compra de dólares en los bancos:

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Los tipos pueden cambiar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para obtener información precisa.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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