Pronóstico del tipo de cambio del dólar para el 3 de junio
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• Infinbank — 11 940 UZS.
• Octobank — 11 960 UZS.
Se prevé que el tipo de cambio del dólar para el 3 de junio disminuya entre 9 y 10 UZS, informa el canal de Telegram Bankir.
Mejores tipos para la venta de dólares a los bancos:
• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.
Mejores tipos para la compra de dólares en los bancos:
• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Los tipos pueden cambiar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para obtener información precisa.
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