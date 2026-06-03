WTW entra en el mercado de criptoseguros con la adquisición de la plataforma Redefind

El corredor de seguros global y asesor de gestión de riesgos WTW ha anunciado la adquisición de la plataforma de criptoseguros Redefind. Como parte de este acuerdo, se ha lanzado un nuevo servicio para la protección de activos digitales. Este servicio cubre investigaciones forenses, rastreo de activos y costos de recuperación legal en casos de robo o pérdida de criptomonedas. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

La plataforma Redefind permite a particulares y empresas contratar seguros para activos digitales mediante diversos métodos de almacenamiento. Según la empresa, el sistema utiliza una prueba criptográfica de propiedad para verificar los activos asegurados. El nuevo producto se ofrecerá inicialmente en el mercado del Reino Unido, con planes de expansión a otras regiones.

WTW calificó esta adquisición como parte de su estrategia para ampliar los servicios a clientes que operan en finanzas digitales, mercados de criptomonedas y activos tokenizados. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Los fundadores de Redefind, Richard Daws y Connor Edward, continuarán ahora su labor dentro del negocio de corretaje Willis de WTW.

Recientemente, las compañías de seguros globales han mostrado un creciente interés en productos relacionados con las criptomonedas. Por ejemplo, Delaware Life introdujo anualidades de Bitcoin vinculadas al índice BlackRock, mientras que Dubai Insurance lanzó una billetera que permite a los clientes pagar primas de seguro en criptomonedas. Además, Aon completó con éxito pruebas de pago utilizando las stablecoins USDC y PYUSD.

Asimismo, empresas como Meanwhile y Tabit están desarrollando productos de seguros y ahorro manteniendo sus reservas totalmente en activos de Bitcoin. Estas tendencias indican que el sector financiero y asegurador tradicional se está integrando cada vez más con las tecnologías blockchain y los activos digitales.