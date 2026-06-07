Robot humanoide patea a un niño en China

Ocurrió un incidente inusual y algo alarmante en China. Según los informes, el evento tuvo lugar en una de las atracciones turísticas de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

Durante el evento, un robot humanoide llamado Unitree G1, con una peluca de payaso, estaba demostrando movimientos de artes marciales frente a los espectadores. De repente, pateó inesperadamente a uno de los niños que estaban cerca.

El incidente fue capturado por cámaras de seguridad y se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Según informes preliminares, el niño no sufrió lesiones graves y se encuentra bien.

Según Shanghai Daily, los expertos han comentado el incidente. El autor del blog TechniaHQ, que cubre robótica, enfatizó que la causa principal fue probablemente un error humano al controlar el robot, y no el robot en sí.

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