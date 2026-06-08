La vida de una niña de 3 años salvada en una operación de rescate especial

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La vida de una niña de 3 años salvada en una operación de rescate especial

Empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia llevaron a cabo una compleja operación de rescate para salvar la vida de una niña de 3 años en la ciudad de Gudermes, República de Chechenia.

Según los informes, la niña cayó accidentalmente en un agujero profundo en el patio de su casa. El aspecto más peligroso era la acumulación de dióxido de carbono dentro del agujero, lo que suponía una grave amenaza para la vida de la niña. Además, el agujero era demasiado estrecho para sacarla directamente.

Por lo tanto, los rescatistas desarrollaron rápidamente un plan seguro y excavaron un túnel desde el lado del agujero. Durante la operación, uno de ellos, asegurado con una cuerda de seguridad especial, descendió con la cabeza por delante al agujero para ayudar a colocar el equipo de rescate a la niña.

Tras un proceso complejo de varios minutos, la niña fue subida cuidadosamente y entregada inmediatamente a los médicos. Actualmente se informa de que su estado de salud es bueno.

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