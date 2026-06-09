Se intensifican los ataques con misiles entre Irán e Israel
El 7 de junio, Irán lanzó oleadas de ataques con misiles contra el norte de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que todos los misiles lanzados fueron interceptados por sistemas de defensa aérea.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán anunció que la operación continuaría, con ataques de misiles y drones en los próximos días.
Los funcionarios iraníes criticaron el ataque israelí contra objetivos al sur de Beirut, enfatizando que esta acción 'cruzaba todas las líneas rojas'. Anteriormente, Israel había anunciado ataques contra instalaciones de Hezbolá.
Tras los ataques con misiles, el ejército israelí prometió una respuesta firme, destacando que Irán había cometido un 'error grave'.
Mientras tanto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó su intención de pedir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evite una mayor escalada. Considera que esto es crucial para preservar un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán.
Más tarde, las FDI anunciaron que la fuerza aérea israelí había atacado varios objetivos militares en las regiones occidental y central de Irán tras los ataques con misiles iraníes.
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