Fuerte terremoto en Filipinas: aumenta el número de víctimas

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Fuerte terremoto en Filipinas: aumenta el número de víctimas

Un potente terremoto ocurrió cerca de las costas de la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, el 8 de junio. Se informó de al menos 35 fallecidos como resultado del sismo de magnitud 7,8.

Se han registrado más de 100 réplicas en la zona tras el desastre natural. Más de 200 ciudadanos sufrieron heridas de diversa gravedad debido a las fuertes sacudidas. Las labores de rescate y recuperación continúan.

Las autoridades llevan a cabo operaciones de búsqueda de ciudadanos que podrían estar atrapados bajo los escombros. Se informa de que el terremoto causó graves daños a numerosas viviendas e infraestructuras.

Con motivo de la tragedia, Shavkat Mirziyoyev envió sus condolencias a Ferdinand Marcos, expresando su solidaridad.

Los expertos no descartan la posibilidad de nuevos terremotos en la región y aconsejan a la población cumplir estrictamente con las medidas de seguridad.

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