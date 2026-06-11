El cisne mecánico de 250 años: un milagro que sigue funcionando

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El cisne mecánico de 250 años: un milagro que sigue funcionando

Este cisne lleva moviéndose 250 años. Sin electricidad, sin baterías y sin tecnología moderna.

Fue creado en Londres en 1773. Está hecho completamente de plata y consta de dos mil piezas que funcionan gracias a tres mecanismos de relojería independientes. Lo más sorprendente es que todavía funciona. Y sigue dándose cuerda una vez al día.

En 2008, el mecanismo se abrió desde el interior por primera vez en décadas. Se encontró un contador oculto en su interior, que registraba el número 33,259.

Lo que parece agua bajo el cisne no es realmente agua. La ilusión se crea mediante varillas de vidrio retorcidas que giran en direcciones opuestas.

Cuando el cisne inclina el cuello para atrapar un pez, en realidad no toca ninguno de los siete peces de plata que nadan en la corriente. El pez que traga es un pez dorado escondido dentro de su pico.

Es decir, todo esto fue una ilusión perfecta desde el principio. El cisne saca el pez, finge atraparlo y luego lo esconde de nuevo en su interior.

LondresPlataOro
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