El presidente de Colombia suspendido temporalmente de su cargo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido suspendido temporalmente de su cargo como jefe de Estado hasta el 21 de junio. Así lo informó el diario El Tiempo.

La decisión fue tomada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta medida estará vigente hasta la conclusión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Se informa que Petro es sospechoso de interferencia ilegal en procesos políticos durante su campaña electoral. La comisión inició dos investigaciones disciplinarias sobre este asunto el 9 de junio.

Las acusaciones se refieren a las declaraciones públicas del presidente sobre representantes de la oposición y sus publicaciones en redes sociales. En particular, su publicación sobre el candidato conservador Abelardo de la Espriella provocó una fuerte indignación pública.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está programada para el 21 de junio. Participarán el candidato de izquierda Iván Cepeda y el representante de derecha Abelardo de la Espriella.