Las tensiones y los juegos geopolíticos en el escenario político mundial están alcanzando su punto máximo. Mientras la emoción de la Copa del Mundo se desarrolla al otro lado del océano, ha surgido una declaración masiva y sensacional en el ámbito internacional que afecta directamente a la economía y la seguridad globales. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha revelado planes para lanzar nuevos e intensos ataques militares contra Irán debido a la delicada situación en Oriente Medio y, en el futuro, para apoderarse por la fuerza de la isla de Jarg, el corazón económico oficial de Teherán y su mayor terminal petrolera ubicada en el Golfo Pérsico. A través de una publicación oficial en su plataforma «Truth Social», Trump prometió poner todos los mercados de petróleo y gas de Irán bajo control estadounidense total.

El líder de la Casa Blanca enfatizó en su declaración que las fuerzas armadas iraníes, la aviación militar, los sistemas de defensa aérea y los radares estratégicos ya han sufrido daños graves y han sido destruidos, y que el potencial ofensivo del país está casi completamente incapacitado. En su discurso, el presidente estadounidense escribió específicamente:

«Pronto, en un futuro cercano, tomaremos el control total de la isla de Jarg y otras importantes instalaciones de infraestructura petrolera iraní. Al hacerlo, estableceremos un control absoluto y firme sobre sus mercados de petróleo y gas».

Precedente latinoamericano y una terminal de miles de millones de dólares

Trump citó su política respecto a Venezuela como ejemplo de esta táctica económica y militar contundente. Según sus palabras, maniobras políticas similares llevadas a cabo con los funcionarios de Caracas «están funcionando de manera revolucionaria y maravillosa» en beneficio de ambas naciones. Cabe recordar que, anteriormente, el líder estadounidense había declarado abiertamente que, según un acuerdo alcanzado con el gobierno venezolano, EE. UU. tomaría personalmente el control de los enormes ingresos derivados de la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo del país, y que estos fondos estarían «bajo su gestión y disposición directa como presidente».

Como información, la isla de Jarg es considerada un salvavidas para la economía iraní. Esto se debe a que casi 94 por ciento del volumen total de las exportaciones de petróleo iraní a través de rutas marítimas se realizan a través de esta isla estratégica. Durante los períodos de mayor carga, los almacenes de este complejo han almacenado simultáneamente hasta 553 millones de barriles de reservas de materias primas. Según las estimaciones de analistas internacionales, durante el pasado año 2025, Teherán recibió casi 53 mil millones de dólares en beneficio neto solo de las exportaciones de petróleo, lo que significa exactamente el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total del país.

Violación de la tregua y detalles de la guerra en Oriente Medio

Recordemos que los enfrentamientos militares a gran escala entre la alianza de EE. UU. e Israel e Irán han estado ocurriendo intensamente desde el 28 de febrero de 2026. El 13 de marzo de este año, la Fuerza Aérea de EE. UU. lanzó importantes ataques con misiles contra la isla de Jarg. Como resultado, más de 90 instalaciones militares iraníes importantes, incluidos depósitos de minas marinas y bases de misiles, fueron destruidas, pero la infraestructura petrolera en la isla fue deliberadamente dejada intacta en ese momento.

Aunque se alcanzó un alto el fuego temporal entre las partes en conflicto a principios de abril de este año gracias a la mediación directa y los esfuerzos diplomáticos de Pakistán, este acuerdo se viola regularmente en la línea del frente. En particular, desde el 13 de abril, los buques de guerra estadounidenses han continuado bloqueando completamente los puertos iraníes por mar, mientras que las fuerzas armadas iraníes han respondido con incesantes ataques con misiles contra buques comerciales internacionales que atraviesan el estratégico Estrecho de Ormuz. A mediados de mayo, según Trump, el proceso de negociación de paz ha llegado a un «callejón sin salida» total. El tiempo dirá cuán peligroso será el curso de los acontecimientos y cómo cambiarán los precios en el mercado energético mundial.

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