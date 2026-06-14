Las negociaciones entre EE. UU. e Irán preocupan a Israel

Según información del canal israelí Channel 12, altos funcionarios israelíes han criticado un memorando que está siendo discutido entre Estados Unidos e Irán. Así lo informó Gorizont.

Afirmaron que Washington ha accedido a algunas de las demandas clave de Irán, lo que podría otorgar a Teherán una ventaja política significativa.

Según las fuentes, el documento no aborda completamente cuestiones clave como el programa nuclear de Irán, su capacidad de misiles y el apoyo a grupos armados regionales. También se señala que el acuerdo podría permitir a Irán acceder a activos congelados, conducir a la apertura del Estrecho de Ormuz y reducir la presión sobre Teherán.

La parte israelí expresó su preocupación de que, como resultado de este proceso, la influencia de EE. UU. sobre Irán disminuya y que los temas relacionados con el programa de misiles y el apoyo a Hezbolá no estén suficientemente cubiertos.