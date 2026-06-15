Golpe a la flota fantasma: el Reino Unido incauta un petrolero ruso

Las fuerzas armadas del Reino Unido han incautado un petrolero perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia. El buque, sujeto a sanciones del Reino Unido y la UE, fue interceptado mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha.

La operación para capturar el petrolero, con la participación de la Royal Navy, duró seis horas. En la mañana del 14 de junio, militares británicos, incluidos comandos de los Royal Marines, abordaron el petrolero "Smirtos", que navegaba bajo bandera de Camerún.

El primer ministro Keir Starmer destacó que "esta exitosa operación es otro golpe para Rusia".

Compartió en su página de redes sociales imágenes capturadas por los soldados de la unidad especial durante la misión.

El petrolero ha sido trasladado a la costa sur de Inglaterra, donde permanecerá mientras se llevan a cabo las inspecciones.