Golpe a la flota fantasma: el Reino Unido incauta un petrolero ruso

·3·Mundo
Golpe a la flota fantasma: el Reino Unido incauta un petrolero ruso

Las fuerzas armadas del Reino Unido han incautado un petrolero perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia. El buque, sujeto a sanciones del Reino Unido y la UE, fue interceptado mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha.

La operación para capturar el petrolero, con la participación de la Royal Navy, duró seis horas. En la mañana del 14 de junio, militares británicos, incluidos comandos de los Royal Marines, abordaron el petrolero "Smirtos", que navegaba bajo bandera de Camerún.

El primer ministro Keir Starmer destacó que "esta exitosa operación es otro golpe para Rusia".

Compartió en su página de redes sociales imágenes capturadas por los soldados de la unidad especial durante la misión.

El petrolero ha sido trasladado a la costa sur de Inglaterra, donde permanecerá mientras se llevan a cabo las inspecciones.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Donald Trump anuncia la firma inminente del acuerdo con IránDonald Trump anuncia la firma inminente del acuerdo con IránAyer, 18:43Suiza podría limitar su población a 10 millones debido al crecimientoSuiza podría limitar su población a 10 millones debido al crecimientoAyer, 18:22Perro salta de un coche y ataca: situación tensa en la callePerro salta de un coche y ataca: situación tensa en la calleAyer, 16:08Se publica la lista de las universidades más poderosas del mundoSe publica la lista de las universidades más poderosas del mundoAyer, 15:40El rey de YouTube, MrBeast, es el primero en alcanzar la marca de los 500 millonesEl rey de YouTube, MrBeast, es el primero en alcanzar la marca de los 500 millonesAyer, 11:56Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e IránDonald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e IránAyer, 11:43
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal