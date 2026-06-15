En el ámbito político global, las discusiones sobre el futuro del continente y el sistema de seguridad han vuelto al centro de la agenda. En su último mensaje especial en video, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy analizó las capacidades de defensa de los aliados europeos y destacó el papel que desempeña Kiev en este proceso. A través de su canal oficial de Telegram, el líder ucraniano evaluó a su país como el componente más importante e integral para garantizar la seguridad y la estabilidad de todo el continente europeo.

«Sin la experiencia de Ucrania, será muy difícil para Europa»

En su discurso, Volodymyr Zelenskyy se centró en los objetivos geopolíticos de Moscú, enfatizando que Ucrania actúa como un escudo serio para proteger al continente de diversas amenazas.

Los puntos de vista del presidente ucraniano sobre cuestiones de seguridad: «Si tenemos en cuenta los objetivos e intenciones a largo plazo de Rusia —ya que actualmente se están estableciendo bases militares rusas en zonas cercanas a las fronteras europeas, incluso en lugares donde no existían tales bases durante la época soviética— este factor muestra claramente que, sin las capacidades militares y la amplia experiencia de combate de Ucrania, será muy difícil y complejo para los países europeos en el futuro».

Cabe señalar que Moscú niega regularmente tales acusaciones. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin declaró firmemente que el país no tiene intención de atacar o amenazar a los estados europeos. El líder ruso calificó tales afirmaciones de totalmente infundadas y absurdas, enfatizando que tales declaraciones son utilizadas por los países occidentales solo para fines políticos internos y para manipular la opinión pública.

A través de la tabla de análisis político especial a continuación, puede familiarizarse en detalle con las negociaciones para lograr la paz en el continente europeo, las reuniones en Berlín y París, así como las posiciones de las partes:

Tema principal de las negociaciones Propuesta y fecha del liderazgo ucraniano Razón principal de la participación europea Condiciones clave establecidas por el «Trío europeo» Documentos que forman la base de las garantías de seguridad Respuesta oficial del liderazgo ruso Garantizar la paz y la seguridad en el continente europeo 9 de junio

Reunión sobre el alto el fuego Los países europeos sufren por los drones (ataques con drones) Acuerdo de Vladimir Putin para un alto el fuego completo e inmediato • Berlín (acuerdos de 2025)

• París (tratados de 2026) No hay intención de atacar a Europa, las afirmaciones son absurdas

Condiciones de paz y garantías europeas

Volodymyr Zelenskyy declaró que los representantes europeos también deben participar directamente en la importante reunión prevista para el 9 de junio sobre el alto el fuego en Ucrania. Explicó que no solo los participantes directos, sino también los países europeos están sufriendo graves daños y perjuicios a causa del conflicto, particularmente por los vehículos aéreos no tripulados (drones).

Por su parte, los líderes de los principales países reconocidos en el ámbito internacional como el «Trío europeo» han anunciado los criterios principales para lograr una paz duradera en Ucrania. En su opinión, para que esto suceda, es necesario primero el acuerdo de Vladimir Putin para un cese completo e inmediato de las acciones militares y los disparos. Además, deben desarrollarse garantías de seguridad sólidas que sean «jurídicamente vinculantes» bajo el derecho internacional. Los líderes europeos han señalado específicamente que los acuerdos de alto nivel alcanzados entre las partes en el pasado reciente, concretamente en el marco de las reuniones de Berlín (2025) y París (2026), deberían servir como una base sólida para este sistema de garantías.

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