Zelenskyy hace una declaración sobre el papel de Ucrania en la seguridad europea

·2·Mundo
Zelenskyy hace una declaración sobre el papel de Ucrania en la seguridad europea

En el ámbito político global, las discusiones sobre el futuro del continente y el sistema de seguridad han vuelto al centro de la agenda. En su último mensaje especial en video, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy analizó las capacidades de defensa de los aliados europeos y destacó el papel que desempeña Kiev en este proceso. A través de su canal oficial de Telegram, el líder ucraniano evaluó a su país como el componente más importante e integral para garantizar la seguridad y la estabilidad de todo el continente europeo.

«Sin la experiencia de Ucrania, será muy difícil para Europa»

En su discurso, Volodymyr Zelenskyy se centró en los objetivos geopolíticos de Moscú, enfatizando que Ucrania actúa como un escudo serio para proteger al continente de diversas amenazas.

Los puntos de vista del presidente ucraniano sobre cuestiones de seguridad:

«Si tenemos en cuenta los objetivos e intenciones a largo plazo de Rusia —ya que actualmente se están estableciendo bases militares rusas en zonas cercanas a las fronteras europeas, incluso en lugares donde no existían tales bases durante la época soviética— este factor muestra claramente que, sin las capacidades militares y la amplia experiencia de combate de Ucrania, será muy difícil y complejo para los países europeos en el futuro».

Cabe señalar que Moscú niega regularmente tales acusaciones. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin declaró firmemente que el país no tiene intención de atacar o amenazar a los estados europeos. El líder ruso calificó tales afirmaciones de totalmente infundadas y absurdas, enfatizando que tales declaraciones son utilizadas por los países occidentales solo para fines políticos internos y para manipular la opinión pública.

A través de la tabla de análisis político especial a continuación, puede familiarizarse en detalle con las negociaciones para lograr la paz en el continente europeo, las reuniones en Berlín y París, así como las posiciones de las partes:

Tema principal de las negociaciones

Propuesta y fecha del liderazgo ucraniano

Razón principal de la participación europea

Condiciones clave establecidas por el «Trío europeo»

Documentos que forman la base de las garantías de seguridad

Respuesta oficial del liderazgo ruso

Garantizar la paz y la seguridad en el continente europeo

9 de junio


Reunión sobre el alto el fuego

Los países europeos sufren por los drones (ataques con drones)

Acuerdo de Vladimir Putin para un alto el fuego completo e inmediato

Berlín (acuerdos de 2025)


París (tratados de 2026)

No hay intención de atacar a Europa, las afirmaciones son absurdas

Condiciones de paz y garantías europeas

Volodymyr Zelenskyy declaró que los representantes europeos también deben participar directamente en la importante reunión prevista para el 9 de junio sobre el alto el fuego en Ucrania. Explicó que no solo los participantes directos, sino también los países europeos están sufriendo graves daños y perjuicios a causa del conflicto, particularmente por los vehículos aéreos no tripulados (drones).

Por su parte, los líderes de los principales países reconocidos en el ámbito internacional como el «Trío europeo» han anunciado los criterios principales para lograr una paz duradera en Ucrania. En su opinión, para que esto suceda, es necesario primero el acuerdo de Vladimir Putin para un cese completo e inmediato de las acciones militares y los disparos. Además, deben desarrollarse garantías de seguridad sólidas que sean «jurídicamente vinculantes» bajo el derecho internacional. Los líderes europeos han señalado específicamente que los acuerdos de alto nivel alcanzados entre las partes en el pasado reciente, concretamente en el marco de las reuniones de Berlín (2025) y París (2026), deberían servir como una base sólida para este sistema de garantías.

¡Siga con nosotros en la página de Zamin los mayores conflictos geopolíticos en el ámbito político internacional, los acuerdos secretos de los líderes mundiales entre bastidores, los debates más candentes sobre la seguridad del continente y las noticias más fiables de la comunidad mundial!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Miembro de la familia real noruega condenado por violación entre 40 cargosMiembro de la familia real noruega condenado por violación entre 40 cargosHoy, 11:46¿Se quedó dormido Trump en el evento? Las imágenes generan debate (video)¿Se quedó dormido Trump en el evento? Las imágenes generan debate (video)Hoy, 10:47Una falsa “esposa de lord” roba objetos de valor en MoscúUna falsa “esposa de lord” roba objetos de valor en MoscúHoy, 10:39La verdad detrás del kohl de los faraones: secretos de hace 4000 años reveladosLa verdad detrás del kohl de los faraones: secretos de hace 4000 años reveladosHoy, 08:54Un burro en parapente: un video causa revuelo en las redes socialesUn burro en parapente: un video causa revuelo en las redes socialesHoy, 08:30¿Quiere Suiza limitar su población a 10 millones?¿Quiere Suiza limitar su población a 10 millones?Hoy, 07:12
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal