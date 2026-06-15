El Reino Unido restringirá las redes sociales para menores de 16 años

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El Reino Unido restringirá las redes sociales para menores de 16 años

El gobierno del Reino Unido ha decidido restringir el uso de redes sociales para niños menores de 16 años.

Se espera que la nueva normativa entre en vigor en la primavera de 2027. Las restricciones se aplicarán a plataformas como Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook y X.

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal no estarán incluidas en la prohibición.

Las redes sociales deberán implementar mecanismos de verificación de edad para evitar que los niños abran cuentas.

Además, se establecerán restricciones adicionales en juegos en línea y ciertos servicios de Internet para garantizar la seguridad de los menores.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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