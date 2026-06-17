Caso de la mujer uzbeka envuelta en plástico: asesino condenado a cadena perpetua

En Turquía, Metin Kapusuz, el amante turco que asesinó a Dinara Alya Urqosimova, una mujer uzbeka de 63 años, y la envolvió en plástico film, ha sido condenado a cadena perpetua agravada. Así lo informaron los medios de comunicación turcos.

Se informó que el terrible crimen ocurrió el 21 de junio de 2025 en el barrio de Esenler, provincia de Çanakkale. Sus familiares, al no tener noticias de ella durante tres días, acudieron a la policía.

Cuando los agentes de las fuerzas del orden llegaron a su domicilio, Metin Kapusuz, de 48 años y pareja de la víctima, abrió la puerta. Durante el registro, el cuerpo sin vida de Dinara Alya Urqosimova fue hallado en una sala de masajes que el sospechoso mantenía cerrada con llave. Acto seguido, fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia.

Al finalizar la investigación, el acusado fue imputado por el delito de «asesinato premeditado de una mujer». En la audiencia celebrada el 12 de junio de 2026, Metin Kapusuz negó su culpabilidad.

En su declaración de defensa afirmó: «Yo no la maté. Solo la envolví después de que muriera y borré la información de mi teléfono».

Sin embargo, tras estudiar los materiales y las pruebas del caso, el tribunal concluyó que su culpabilidad estaba plenamente probada y, sin aplicar ninguna circunstancia atenuante, impuso la pena de cadena perpetua agravada.