Caso de la mujer uzbeka envuelta en plástico: asesino condenado a cadena perpetua

·237·Mundo
Caso de la mujer uzbeka envuelta en plástico: asesino condenado a cadena perpetua

En Turquía, Metin Kapusuz, el amante turco que asesinó a Dinara Alya Urqosimova, una mujer uzbeka de 63 años, y la envolvió en plástico film, ha sido condenado a cadena perpetua agravada. Así lo informaron los medios de comunicación turcos.

Se informó que el terrible crimen ocurrió el 21 de junio de 2025 en el barrio de Esenler, provincia de Çanakkale. Sus familiares, al no tener noticias de ella durante tres días, acudieron a la policía.

Cuando los agentes de las fuerzas del orden llegaron a su domicilio, Metin Kapusuz, de 48 años y pareja de la víctima, abrió la puerta. Durante el registro, el cuerpo sin vida de Dinara Alya Urqosimova fue hallado en una sala de masajes que el sospechoso mantenía cerrada con llave. Acto seguido, fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia.

Al finalizar la investigación, el acusado fue imputado por el delito de «asesinato premeditado de una mujer». En la audiencia celebrada el 12 de junio de 2026, Metin Kapusuz negó su culpabilidad.

En su declaración de defensa afirmó: «Yo no la maté. Solo la envolví después de que muriera y borré la información de mi teléfono».

Sin embargo, tras estudiar los materiales y las pruebas del caso, el tribunal concluyó que su culpabilidad estaba plenamente probada y, sin aplicar ninguna circunstancia atenuante, impuso la pena de cadena perpetua agravada.

Dinara Alya UrkosimovaMetin KapusuzTurquíaÇanakkaleEsenler
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vivir gratis en villas de lujo en ItaliaVivir gratis en villas de lujo en ItaliaHoy, 15:55Más de 400 gatos robados para consumo de carne rescatadosMás de 400 gatos robados para consumo de carne rescatadosHoy, 14:34Detalles sensacionales del acuerdo de paz entre Estados Unidos e IránDetalles sensacionales del acuerdo de paz entre Estados Unidos e IránHoy, 12:59Un autobús con 28 niños futbolistas bielorrusos fue blanco de un ataqueUn autobús con 28 niños futbolistas bielorrusos fue blanco de un ataqueHoy, 12:41Exención fiscal de 5 años para blogueros en KirguistánExención fiscal de 5 años para blogueros en KirguistánHoy, 12:2510 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojos10 grandes masas de agua desaparecen ante nuestros ojosHoy, 11:51
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales