En Turquía, una niña de 12 años cae desde el segundo piso de un balcón

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En Turquía, una niña de 12 años cae desde el segundo piso de un balcón

En el distrito de Idil, provincia de Sirnak, Turquía, una niña de 12 años llamada S.T. perdió el equilibrio y cayó mientras alimentaba a las palomas en el balcón del segundo piso de su casa.

El incidente fue captado por una cámara de seguridad de la calle. Los vecinos que presenciaron el hecho acudieron inmediatamente en su ayuda y llamaron a los servicios de emergencia.

La víctima fue trasladada primero al hospital estatal de Idil y posteriormente derivada al hospital de mujeres y niños de Sirnak.

Según la información preliminar, la vida de la niña ha sido salvada y se encuentra bajo tratamiento bajo supervisión médica.

Los especialistas recuerdan la necesidad de no dejar a los niños solos en balcones altos, instalar redes de protección y no dejar objetos que faciliten el ascenso cerca del balcón.

TurquíaIdilŞırnak
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