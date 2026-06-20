Noruega lleva más de una tonelada de comida y a su propio chef a Estados Unidos
En el Mundial que se celebra en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), cada equipo presta atención a los más mínimos detalles, no solo en el campo, sino también fuera de él, para alcanzar el éxito. Según « Diario AS » la selección nacional de Noruega ha transportado una enorme cantidad de productos nacionales al otro lado del océano para mantener la condición física y la dieta de los futbolistas en un nivel ideal.
Lista de la «carga estratégica» traída a Greensboro
Los noruegos enviaron a su base situada en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte, más de una tonelada de productos alimenticios especiales. Estos productos ayudan a los deportistas a adaptarse al clima de EE. UU. y a no romper su dieta habitual :
Nombre del producto
Cantidad / Peso
Importancia
Naranjas
6 000 unidades
Fuente de vitamina C y energía rápida
Salmón del Atlántico y pescado blanco
300 kg
Proteínas de alta calidad necesarias para la recuperación muscular
Queso marrón nacional (Brunost)
116 kg
Producto rico en carbohidratos, tradicional y favorito de los escandinavos
Control de un chef personal
Para evitar que la comida local y la comida rápida en EE. UU. causen molestias a los futbolistas y para no perder el control del peso, un chef personal ha llegado desde Noruega con el equipo. Durante el torneo, él mismo preparará todas las comidas basándose en las cargas individuales y el calendario de recuperación de los jugadores, utilizando únicamente los productos traídos de casa.
Situación en el torneo: Un inicio sólido
Es evidente que este enfoque profesional del sistema de nutrición y recuperación física ya está dando resultados :
Resultado de la 1ª jornada : Noruega aplastó a la selección de Irak en el primer partido de la fase de grupos 4:1 en el marcador.
Posición en el grupo : Tras esta victoria amplia y convincente, los noruegos lideran claramente su grupo.
Comentario de los dietistas deportivos :
En los grandes torneos, el cambio repentino de clima y alimentación supone un gran estrés para el organismo del deportista. Productos como el pescado del Atlántico y el queso marrón proporcionan a los futbolistas noruegos no solo las calorías necesarias, sino también tranquilidad mental (sentirse como en casa). Esta meticulosidad indica que la selección aspira a llegar muy lejos en el Mundial 2026.
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