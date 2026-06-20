Noruega lleva más de una tonelada de comida y a su propio chef a Estados Unidos

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Noruega lleva más de una tonelada de comida y a su propio chef a Estados Unidos

En el Mundial que se celebra en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), cada equipo presta atención a los más mínimos detalles, no solo en el campo, sino también fuera de él, para alcanzar el éxito. Según « Diario AS » la selección nacional de Noruega ha transportado una enorme cantidad de productos nacionales al otro lado del océano para mantener la condición física y la dieta de los futbolistas en un nivel ideal.

Lista de la «carga estratégica» traída a Greensboro

Los noruegos enviaron a su base situada en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte, más de una tonelada de productos alimenticios especiales. Estos productos ayudan a los deportistas a adaptarse al clima de EE. UU. y a no romper su dieta habitual :

Nombre del producto

Cantidad / Peso

Importancia

Naranjas

6 000 unidades

Fuente de vitamina C y energía rápida

Salmón del Atlántico y pescado blanco

300 kg

Proteínas de alta calidad necesarias para la recuperación muscular

Queso marrón nacional (Brunost)

116 kg

Producto rico en carbohidratos, tradicional y favorito de los escandinavos

Control de un chef personal

Para evitar que la comida local y la comida rápida en EE. UU. causen molestias a los futbolistas y para no perder el control del peso, un chef personal ha llegado desde Noruega con el equipo. Durante el torneo, él mismo preparará todas las comidas basándose en las cargas individuales y el calendario de recuperación de los jugadores, utilizando únicamente los productos traídos de casa.

Situación en el torneo: Un inicio sólido

Es evidente que este enfoque profesional del sistema de nutrición y recuperación física ya está dando resultados :

  • Resultado de la 1ª jornada : Noruega aplastó a la selección de Irak en el primer partido de la fase de grupos 4:1 en el marcador.

  • Posición en el grupo : Tras esta victoria amplia y convincente, los noruegos lideran claramente su grupo.

Comentario de los dietistas deportivos :

En los grandes torneos, el cambio repentino de clima y alimentación supone un gran estrés para el organismo del deportista. Productos como el pescado del Atlántico y el queso marrón proporcionan a los futbolistas noruegos no solo las calorías necesarias, sino también tranquilidad mental (sentirse como en casa). Esta meticulosidad indica que la selección aspira a llegar muy lejos en el Mundial 2026.

NoruegaEE. UU.CanadáMéxicoGreensboro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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