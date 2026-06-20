Comodidad para rezar en el avión: una nueva solución de una aerolínea saudí

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Comodidad para rezar en el avión: una nueva solución de una aerolínea saudí

Con el objetivo de brindar mayores comodidades a sus pasajeros, una aerolínea saudí ha habilitado salas de oración especiales en algunos de sus aviones que realizan vuelos de larga distancia.

Se informó que, para lograrlo, se retiraron varios asientos del avión y en su lugar se colocaron alfombras de oración. Esta área permite a los pasajeros rezar libremente durante el vuelo.

Además, en la sala de oración se ha instalado una señal especial que indica la dirección de la Kaaba, lo que ayuda a los pasajeros a determinar con precisión la Qibla. Estas comodidades son especialmente importantes en vuelos largos.

Esta novedad está siendo valorada positivamente por los pasajeros. Muchos consideran esta iniciativa como una expresión de respeto hacia las necesidades religiosas de las personas y destacan que tales soluciones prácticas podrían servir de ejemplo para otras aerolíneas.

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