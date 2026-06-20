Kazajistán: un coche y sus ocupantes se incendian en una gasolinera

Tres personas murieron tras el incendio de un automóvil en una estación de servicio de la región de Aktobe, Kazajistán.

Se informó que dos de las víctimas eran menores de edad.

El incendio fue extinguido en aproximadamente 8 minutos, evitando que el fuego se propagara a los alrededores.

Una vez extinguido el fuego, se encontraron los cuerpos de tres personas en el interior del vehículo. Otra persona fue hospitalizada con heridas graves.

Actualmente se están investigando las causas del incidente y se está llevando a cabo una investigación.