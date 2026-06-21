Conflicto lingüístico en Almaty: una disputa en un supermercado termina en multa

·2·Mundo
Conflicto lingüístico en Almaty: una disputa en un supermercado termina en multa

Un conflicto ocurrido en uno de los supermercados de la ciudad de Almaty, Kazajistán, ha generado amplios debates en las redes sociales.

En los videos difundidos, se observa que una cliente, insatisfecha con las colas en la caja, exigió que la empleada se dirigiera a ella en ruso. Sin embargo, la administradora explicó la situación en kazajo, indicando que un cajero adicional llegaría en unos minutos. Precisamente este hecho provocó una fuerte discusión entre las partes.

El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, abriendo la puerta a diversas opiniones y debates entre los usuarios. Algunos apoyaron la prestación de servicios en la lengua estatal, mientras que otros destacaron que se debe elegir la lengua más conveniente para el cliente.

Las autoridades realizaron una investigación sobre el caso y presentaron los materiales al tribunal. Según la decisión judicial, la mujer que inició la disputa fue multada con 20 MRP, es decir, aproximadamente 84 000 tenge (cerca de 3 millones de soums).

AlmatyKazajistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Arman Sarukyan cumple su promesa y regala una camioneta a GaethjeArman Sarukyan cumple su promesa y regala una camioneta a GaethjeHoy, 12:05Zelenski devuelve la Orden del Águila Blanca a PoloniaZelenski devuelve la Orden del Águila Blanca a PoloniaHoy, 09:44Estado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivasEstado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivasHoy, 09:39Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensasCuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensasHoy, 08:53Récord de la bandera más grande instalada en un coche en DubáiRécord de la bandera más grande instalada en un coche en DubáiHoy, 08:24En Turquía, el término « Asia Central » es reemplazado oficialmente por « Turkestán »En Turquía, el término « Asia Central » es reemplazado oficialmente por « Turkestán »Ayer, 21:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la Antártida
Científicos asombrados: Descubierta una enorme estructura misteriosa bajo el hielo de la Antártida