Conflicto lingüístico en Almaty: una disputa en un supermercado termina en multa

Un conflicto ocurrido en uno de los supermercados de la ciudad de Almaty, Kazajistán, ha generado amplios debates en las redes sociales.

En los videos difundidos, se observa que una cliente, insatisfecha con las colas en la caja, exigió que la empleada se dirigiera a ella en ruso. Sin embargo, la administradora explicó la situación en kazajo, indicando que un cajero adicional llegaría en unos minutos. Precisamente este hecho provocó una fuerte discusión entre las partes.

El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, abriendo la puerta a diversas opiniones y debates entre los usuarios. Algunos apoyaron la prestación de servicios en la lengua estatal, mientras que otros destacaron que se debe elegir la lengua más conveniente para el cliente.

Las autoridades realizaron una investigación sobre el caso y presentaron los materiales al tribunal. Según la decisión judicial, la mujer que inició la disputa fue multada con 20 MRP, es decir, aproximadamente 84 000 tenge (cerca de 3 millones de soums).