La aterradora escalera de China que aterroriza a los turistas

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La aterradora escalera de China que aterroriza a los turistas

Uno de los lugares más aterradores y, al mismo tiempo, sorprendentes de la provincia de Hunan, en China, es esta escalera que parece suspendida en el cielo. Ubicado en el parque forestal nacional de Zhangjiajie, este sendero consta de 278 escalones y varias cuerdas finas.

Su longitud total es de 168 metros. Lo más aterrador es que debajo hay un precipicio de casi 1,5 kilómetros de profundidad. Cuando soplan vientos fuertes, la estructura oscila ligeramente, poniendo a prueba seriamente el valor de cada turista.

Mientras muchos turistas se aferran firmemente a las cuerdas de seguridad, algunos, debido al miedo, se ven obligados a subir gateando. Recorrer este camino puede llevar a veces varias horas.

Sin embargo, se ha creado una opción cómoda para aquellos que no se atreven. El famoso ascensor Bailong, ubicado en la zona, es uno de los ascensores exteriores más altos del mundo, que lleva a los turistas a la cima de una montaña a 330 metros de altura en solo dos minutos. El ascensor figura en el Libro Guinness de los Récords como el ascensor al aire libre más alto del mundo.

Este lugar continúa atrayendo a turistas de todo el mundo, no solo por sus hermosos paisajes, sino también por sus desafíos llenos de adrenalina y emoción.

El enorme ascensor Bailong en las montañas de Zhangjiajie, China.

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