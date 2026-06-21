Arman Sarukyan regala un reloj de 400.000 dólares a su novia (video)

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Arman Sarukyan regala un reloj de 400.000 dólares a su novia (video)

El luchador de la UFC Arman Sarukyan volvió a captar la atención de los fanáticos al entregar un regalo costoso a una persona cercana.

En un video difundido, se observa al deportista regalando un reloj Richard Mille en una caja especial a su novia en un restaurante. Se puede ver a la joven emocionada al probarse el reloj y abrazar a Sarukyan.

Se informó que el valor de este accesorio de lujo es de aproximadamente 400.000 dólares estadounidenses. Los relojes Richard Mille son famosos por su diseño único, mecanismo complejo y producción limitada.

Estas imágenes se viralizaron en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los usuarios. Algunos aplaudieron la generosidad de Sarukyan, mientras que otros destacaron el enorme valor del regalo.

Arman SarukyanUFCRichard Mille
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Shuhrat Razzakov
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