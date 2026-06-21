Un indio organiza su propio funeral falso (video)

Según los medios indios, Mohan Lal, un hombre de 74 años que vive en el estado de Bihar, organizó su propio funeral falso para saber «quién asistiría a su entierro» y «cuánto lo respetaban y querían». Se acostó en un coche fúnebre y pidió que lo llevaran al crematorio, mientras sonaban canciones emotivas de fondo, informan los medios.

La noticia de su supuesto fallecimiento se difundió rápidamente y cientos de aldeanos se unieron a la ceremonia. Según NDTV, al llegar al destino, Mohan Lal se levantó, «dejando a todos atónitos». Posteriormente, se quemó un muñeco simbólico en el funeral falso y se organizó una gran celebración.

Este incidente ha generado amplios debates en Internet.

Según NDTV, los aldeanos conocen a Mohan Lal no como una persona común, sino como un activo líder comunitario. Recientemente, construyó un crematorio moderno en el pueblo con sus propios fondos, tras presenciar las dificultades de la cremación durante la temporada de lluvias.

Según los medios, la esposa de Mohan Lal, Jivan Jyoti, falleció hace 14 años, y él cría a dos hijos y una hija.