Un bosque en un rascacielos

En la ciudad de Milán, Italia, existe un complejo residencial único en su clase. Es conocido como «Bosco Verticale», es decir, el «Bosque Vertical».

Este complejo consta de dos torres, una de 110 metros y la otra de 76 metros de altura.

El aspecto más notable del proyecto es que las terrazas de los apartamentos de cada piso están adornadas con diversas plantas. En la fachada de los edificios se cuidan cerca de 900 árboles, unos 5 000 arbustos y más de 11 000 plantas perennes y flores.

Si esta vegetación se plantara en un terreno llano, formaría un bosque real que ocuparía aproximadamente 2 hectáreas.

La construcción de este complejo único comenzó en 2009 y se completó totalmente en 2014.