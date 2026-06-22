Ucrania confirma ataque contra una fábrica militar en Vorónezh

Se ha informado de un ataque con misiles contra la fábrica « Sborka » en Vorónezh. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que la instalación fue atacada con misiles de crucero de alta precisión.

Según la información, esta fábrica se dedicaba a la producción de transistores, diodos y microcircuitos para los misiles «Iskander» y «Kalibr», estaciones de radar y sistemas de defensa aérea S-400.

El gobernador de la región de Vorónezh, Alexander Gusev, informó que la planta de producción de la fábrica resultó dañada y 3 personas resultaron heridas.

La parte ucraniana destaca que este objeto es una parte importante del complejo militar-industrial ruso.