Muere un roble legendario de 1.200 años en Gran Bretaña

Uno de los árboles más antiguos y masivos de Gran Bretaña, el famoso Major Oak, ubicado en el bosque de Sherwood, ha muerto. Los expertos estiman que tenía unos 1.200 años.

Según los expertos, varios factores causaron la muerte del árbol. Entre ellos, las intervenciones en su estructura natural a lo largo de los años, la compactación del suelo alrededor de las raíces debido al flujo de turistas y los cambios climáticos bruscos, especialmente las temperaturas récord del verano de 2022.

Este roble está estrechamente vinculado a la leyenda de Robin Hood. Según los relatos, él se escondía en el enorme hueco formado en el tronco por la acción de los hongos.

El nombre actual del árbol se popularizó tras un libro escrito por el mayor Heyman Rook en 1790. Fue a partir de esa obra que el lugar comenzó a atraer la atención de los turistas.

El tronco del árbol se conservará como monumento histórico. En el futuro, servirá de refugio natural para escarabajos, hongos, aves y muchas otras criaturas vivas.