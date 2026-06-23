Muere un roble legendario de 1.200 años en Gran Bretaña

·34·Mundo
Muere un roble legendario de 1.200 años en Gran Bretaña

Uno de los árboles más antiguos y masivos de Gran Bretaña, el famoso Major Oak, ubicado en el bosque de Sherwood, ha muerto. Los expertos estiman que tenía unos 1.200 años.

Según los expertos, varios factores causaron la muerte del árbol. Entre ellos, las intervenciones en su estructura natural a lo largo de los años, la compactación del suelo alrededor de las raíces debido al flujo de turistas y los cambios climáticos bruscos, especialmente las temperaturas récord del verano de 2022.

Este roble está estrechamente vinculado a la leyenda de Robin Hood. Según los relatos, él se escondía en el enorme hueco formado en el tronco por la acción de los hongos.

Dos personas permanecen con expresión seria frente a un fondo de ramas entrelazadas.

El nombre actual del árbol se popularizó tras un libro escrito por el mayor Heyman Rook en 1790. Fue a partir de esa obra que el lugar comenzó a atraer la atención de los turistas.

El tronco del árbol se conservará como monumento histórico. En el futuro, servirá de refugio natural para escarabajos, hongos, aves y muchas otras criaturas vivas.

Bosque de SherwoodRobin HoodGran BretañaMajor Oak
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Despiden a un robot policía por no haber puesto ni una multaDespiden a un robot policía por no haber puesto ni una multaHoy, 15:02Una mujer engañada por estafadores incendia su propia casa en RusiaUna mujer engañada por estafadores incendia su propia casa en RusiaHoy, 14:54La edad de jubilación para las mujeres aumenta nuevamente: nuevas reglasLa edad de jubilación para las mujeres aumenta nuevamente: nuevas reglasHoy, 14:46¿Cómo apareció un cuadro de Picasso en la casa de unos narcotraficantes?¿Cómo apareció un cuadro de Picasso en la casa de unos narcotraficantes?Hoy, 14:44Ola de calor récord en Francia deja 18 muertosOla de calor récord en Francia deja 18 muertosHoy, 14:35¿Cuál es el precio de un anillo Darry Ring que se vende con pasaporte?¿Cuál es el precio de un anillo Darry Ring que se vende con pasaporte?Hoy, 14:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas