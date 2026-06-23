Bélgica concede visados de un día a representantes de los Talibanes

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Bélgica concede visados de un día a representantes de los Talibanes

Bélgica ha concedido visados de un día a cinco representantes del movimiento Talibán. Así lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica.

Se señala que los visados solo son válidos en territorio belga y durante un único día.

Los representantes de los Talibanes participarán en una reunión de la Unión Europea en Bruselas sobre cuestiones de migración y deportación de ciudadanos afganos a su país.

Por razones de seguridad, la fecha de su visita no ha sido revelada oficialmente. Sin embargo, algunas fuentes indican que el visado fue concedido para el 23 de junio.

Se espera que en la reunión se discuta el retorno de ciudadanos afganos que no tienen derecho a residir legalmente en Europa y que son considerados una amenaza para la seguridad.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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