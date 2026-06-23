Kazajistán limita la importación de tomates de Uzbekistán por una semana

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Kazajistán limita la importación de tomates de Uzbekistán por una semana

La República de Kazajistán ha impuesto una prohibición temporal de una semana a la importación de tomates frescos o refrigerados procedentes de terceros países a través de todos los medios de transporte. Esto fue informado en la orden n.º 250 del Ministerio de Agricultura de la República de Kazajistán, adoptada el 22 de junio de 2026, sobre «algunas cuestiones relativas a la importación de tomates al territorio de la República de Kazajistán».

Se informó que el Ministro de Agricultura de Kazajistán, Aydarbek Saparov, firmó el documento correspondiente para limitar temporalmente la importación de tomates frescos y refrigerados. De acuerdo con la decisión tomada, esta prohibición estará vigente hasta el 30 de junio de 2026 y, durante este tiempo, los requisitos establecidos deberán cumplirse estrictamente.

Se señala que estas restricciones se aplican a los productos de tomate provenientes de países que no son miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA). Sin embargo, los productos importados de los países integrantes de la UEEA no entran en el ámbito de esta prohibición y para ellos se mantiene el régimen vigente.

Al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad del tránsito de tomates a través del territorio de Kazajistán, así como la entrega de mercancías entre los estados de la Unión a través de la república. Esta orden fue firmada el 22 de junio y entró en vigor a partir de la fecha de su adopción.

Cabe recordar que Uzbekistán posee el estatus de estado observador en la Unión Económica Euroasiática desde 2020, pero hasta ahora no es miembro pleno de la organización. En este sentido, el Comité Estatal de Aduanas de la República de Uzbekistán ha solicitado a los participantes en actividades económicas exteriores y a los transportistas internacionales que tengan en cuenta estos nuevos requisitos y restricciones.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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