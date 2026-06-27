Estado de emergencia en Crimea: los cortes eléctricos trastornan la vida

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Estado de emergencia en Crimea: los cortes eléctricos trastornan la vida

Tras los recientes y fuertes ataques de Ucrania, se ha instaurado el estado de emergencia en la Crimea anexionada el 26 de junio a partir de las 13:00. Así lo The Moscow Times informó la publicación.

Se informó que, como resultado de los ataques que duraron varios días, el suministro eléctrico se vio interrumpido en diversas zonas de la península. Esto ha provocado problemas a la población local, como la escasez de combustible y restricciones en el transporte público.

El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvojayev, anunció a través de un mensaje de vídeo en Telegram que se ha instaurado el estado de emergencia en toda la ciudad.

«Este régimen permanecerá vigente hasta que la situación se estabilice», afirmó Razvojayev.

El líder de Crimea, Sergey Aksyonov, también confirmó en su mensaje la proclamación del estado de emergencia en toda la región. Señaló que esta decisión permitirá simplificar el proceso de compensación de daños materiales y resolver los asuntos económicos con mayor rapidez.

Según Razvojayev, este régimen otorga a los empresarios el derecho de aplicar oficialmente la cláusula de fuerza mayor. Asimismo, la población podrá solicitar compensaciones por los electrodomésticos dañados debido a los cortes eléctricos. En casos necesarios, las autoridades también tendrán la facultad de restringir la movilidad de los ciudadanos.

Debido a los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética, en Crimea se han implementado cortes eléctricos rotativos desde hace una semana. Por ello, se ha pedido a la población que ahorre energía. Actualmente, especialistas trabajan en la restauración de las redes eléctricas.

Razvojayev informó que, debido a los cortes de luz, la presión del agua también ha disminuido en algunas zonas de Sebastopol. Se espera que el sistema de agua se restablezca completamente una vez que el suministro eléctrico se estabilice. Además, el tráfico de transporte marítimo de pasajeros en la bahía de Sebastopol fue suspendido temporalmente la mañana del 26 de junio.

Además, se produjeron graves atascos en el puente de Kerch que conecta Crimea con Rusia. Según los informes, más de dos mil vehículos están en cola y los conductores se ven obligados a esperar aproximadamente cinco horas.

Según los reportes, Ucrania ha intensificado los ataques con drones en la región en las últimas semanas. Los impactos se han centrado principalmente en camiones militares y cisternas de combustible que abastecen a Crimea desde el norte, lo que ha agravado la escasez de gasolina en la península.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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