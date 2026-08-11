Dubái pone en marcha dispositivos con IA para alimentar a los animales callejeros

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Dubái pone en marcha dispositivos con IA para alimentar a los animales callejeros

La Municipalidad de Dubái ha puesto en marcha unos dispositivos inteligentes de alimentación llamados «Ehsan Stations» para ayudar a los animales callejeros. Esta iniciativa, única en la región, utiliza inteligencia artificial para identificar a los animales, recopilar información sobre ellos y distribuir alimento según sus necesidades. Así lo informó la publicación de Dubai Municipality.

En una primera etapa, está previsto instalar 12 dispositivos en distintos puntos de Dubái. Diez se colocarán en parques públicos y otros dos, en zonas pertenecientes a Dubai Holding. El sistema puede identificar a gatos callejeros y otros animales, y proporcionarles alimento automáticamente.

Otro objetivo de la iniciativa es reducir los casos de alimentación descontrolada de animales callejeros. La comida abandonada sin supervisión puede afectar negativamente a la limpieza de los espacios públicos y a la imagen de la ciudad. Los dispositivos inteligentes ayudan a alimentar a los animales de forma regular y ordenada.

El proyecto se encuentra por ahora en fase de prueba y se evaluará la eficacia de los dispositivos. Las autoridades estudian cómo mejorar el sistema y las posibilidades de utilizarlo en el futuro para gestionar la población de animales callejeros.

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