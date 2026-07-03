El número de víctimas por el fuerte terremoto en Venezuela asciende a 2 295

Se ha informado que el número de víctimas mortales tras los dos fuertes terremotos en Venezuela ha llegado a 2 295. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que más de 11 000 personas han resultado heridas.

Se ha declarado un luto nacional de siete días en el país en memoria de los fallecidos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que las labores de búsqueda no se detendrán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

La región más afectada por el desastre fue La Guaira. En el estado, además de viviendas, se destruyeron edificios de oficinas gubernamentales. En algunas zonas, rescatistas y voluntarios continúan despejando los escombros a pesar de la falta de maquinaria pesada.

La información oficial se actualiza constantemente. El último informe señala que la cifra de fallecidos aumentó a 2 595 y los heridos suman 12 400. Las labores de búsqueda aún no han concluido.