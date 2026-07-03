Cientos de smartphones confiscados a estudiantes son destrozados con martillos en China

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Cientos de smartphones confiscados a estudiantes son destrozados con martillos en China

En una escuela privada de China, cientos de smartphones confiscados a estudiantes fueron destrozados con martillos por los profesores.

Se informó que el evento fue organizado para mostrar a los alumnos las posibles consecuencias de violar la prohibición de llevar teléfonos a clase.

Los smartphones destruidos habían sido confiscados previamente a estudiantes que no cumplieron las normas escolares. Los dispositivos se habían guardado durante varios años sin ser devueltos a sus dueños.

El proceso de destrozar los teléfonos con martillos se llevó a cabo frente a los estudiantes. La administración escolar mostró así su postura firme contra el uso de smartphones durante las clases.

El incidente generó diversas opiniones en las redes sociales. Algunos calificaron la medida como una forma de mantener la disciplina escolar, mientras que otros consideran que destruir la propiedad privada es un castigo excesivo.

China
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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