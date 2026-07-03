Cristiano Ronaldo captado diciendo «Bismillah» antes de su gol contra Croacia (video)
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Cristiano Ronaldo fue captado por las cámaras de transmisión diciendo «Bismillah» antes de ejecutar un penalti en el partido contra Croacia. Posteriormente, el delantero portugués definió con precisión y marcó el gol.
Este momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Los aficionados al fútbol debaten sobre las palabras de Ronaldo antes del penalti y su estado tras el gol.
En este encuentro donde Ronaldo anotó, Portugal logró darle la vuelta al marcador a pesar de ir perdiendo. El equipo consiguió la remontada y avanzó a los octavos de final.
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