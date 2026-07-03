Cristiano Ronaldo captado diciendo «Bismillah» antes de su gol contra Croacia (video)

Cristiano Ronaldo fue captado por las cámaras de transmisión diciendo «Bismillah» antes de ejecutar un penalti en el partido contra Croacia. Posteriormente, el delantero portugués definió con precisión y marcó el gol.

Este momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales. Los aficionados al fútbol debaten sobre las palabras de Ronaldo antes del penalti y su estado tras el gol.

En este encuentro donde Ronaldo anotó, Portugal logró darle la vuelta al marcador a pesar de ir perdiendo. El equipo consiguió la remontada y avanzó a los octavos de final.