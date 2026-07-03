Próximamente se podrá comprar billetes de tren a través del mensajero Maks

La integración de las tecnologías digitales en el sector del transporte sigue ampliando la comodidad para los pasajeros. Los Ferrocarriles Rusos (RJD) planean implementar la venta de billetes a través de un chat-bot especial en el mensajero nacional « Maks » para finales de este año. Esta novedad permitirá a los pasajeros comprar billetes sin colas y sin aplicaciones adicionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo tipo de servicio está destinado principalmente a los trenes de cercanías. Según la publicación ixbt.com, este sistema funcionará en las redes ferroviarias de casi todas las regiones de Rusia. Solo el nodo de transporte de Moscú es la excepción, ya que allí ya se ha formado un sistema independiente de venta de billetes.

Procesos de prueba y medidas de seguridad

Los especialistas de RJD están trabajando para asegurar el funcionamiento técnico perfecto del nuevo servicio antes de presentarlo al gran público. Los representantes de la compañía señalan que el análisis exhaustivo de la estabilidad del servicio y la verificación de los sistemas de seguridad son etapas cruciales antes de su escalado.

Cabe destacar que este proyecto ha estado en fase de prueba durante mucho tiempo. En particular, desde marzo de 2026, las capacidades del chat-bot se han utilizado experimentalmente en las rutas de cercanías de las regiones de Novosibirsk, Omsk, Kemerovo y los krais de Altái y Krasnoyarsk. Desde el 1 de julio de este año, las regiones del Noroeste de Rusia también se han sumado a esta lista.

La importancia de la transformación digital

La práctica de vender billetes a través de mensajeros se está convirtiendo hoy en una tendencia mundial. Estas soluciones permiten ahorrar tiempo a los usuarios y, al mismo tiempo, reducir los costes operativos para las empresas de transporte. Las transacciones realizadas a través de bots en Telegram u otros mensajeros nacionales se caracterizan por tener una interfaz sencilla y clara.

Teniendo en cuenta que el sistema de compra de billetes de tren y autobús a través de bots de Telegram también se está popularizando en Uzbekistán, la tendencia de crecimiento de los servicios digitales a escala regional es evidente. Esta experiencia de RJD podría impulsar nuevos enfoques innovadores en los sistemas de transporte de otros países vecinos en el futuro.

La puesta en marcha completa del servicio permitirá a los pasajeros seguir los horarios de los trenes en tiempo real, seleccionar asientos vacíos y realizar el pago en pocos segundos. Esto llevará la calidad del servicio orientado al cliente en la logística de transporte a un nuevo nivel.