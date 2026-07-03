La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, continúa acelerando los trabajos en su nave espacial más potente: el Starship. Tras las recientes pruebas de encendido estático, el prototipo Starship Ship 40 sorprendió a expertos y observadores por su apariencia exterior. Esta prueba es una etapa crucial en la preparación para el Flight Test 13, demostrando la resistencia de la nave a cargas extremas. Así lo informa Ixbt.com.

En las imágenes tomadas por Colin de NASASpaceflight en las instalaciones de Starbase, se aprecia que el casco del Ship 40 luce casi nuevo. Lo más importante es que las placas hexagonales del escudo térmico, que protegen la nave del sobrecalentamiento durante la reentrada atmosférica, permanecieron intactas. En prototipos anteriores, se observaba el desprendimiento de placas o daños en algunas partes del casco tras tales pruebas.

Capacidades técnicas y motores Raptor 3

Según datos de ixbt.com, en esta prueba realizada en el banco de Massey, seis motores de la nave funcionaron simultáneamente a plena potencia durante 60 segundos. Este proceso permitió verificar la estabilidad de los motores y la solidez de la protección térmica. El Ship 40 es el segundo representante de la generación Starship V3, equipado con motores Raptor 3 mejorados.

La nueva generación de motores no solo es más potente, sino también más compacta. Su diseño ha sido simplificado, eliminando tuberías externas y sensores complejos, lo que aumenta la fiabilidad del sistema. El éxito del proyecto Starship depende precisamente del funcionamiento repetible y sin errores de estos motores.

Grandes cambios en el calendario de vuelos

Según el plan de SpaceX, se espera que el 13º vuelo de prueba del sistema Starship se lleve a cabo a mediados de julio de este año. Está previsto que este vuelo sea también en trayectoria suborbital. Sin embargo, a partir de agosto, la empresa pretende aumentar drásticamente la frecuencia de los vuelos: a partir de ahora, el Starship viajará al espacio al menos una vez al mes.

Expertos de la industria señalan que el vuelo 14 podría ser un punto de inflexión en la historia del proyecto. Se espera que en esta etapa la nave realice su primer vuelo orbital completo. Si todos los planes se ejecutan con éxito, el Starship se convertirá en el principal medio de transporte para la colonización de la Luna y expediciones a Marte en el futuro cercano.

Estas noticias también son relevantes para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, ya que se espera que las tecnologías de SpaceX reduzcan varias veces el coste del transporte de carga al espacio. Esto ampliará en el futuro las posibilidades de participación en programas espaciales para pequeños Estados y empresas privadas.