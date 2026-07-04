Un niño queda colgado fuera de un balcón en Turquía

En Denizli, Turquía, se produjo un incidente que podría haberse convertido en una tragedia. Un niño pequeño que jugaba en casa salió accidentalmente por la ventana y quedó colgado en la parte exterior de la red de seguridad que rodea el balcón.

La madre del niño, al percatarse de la situación, agarró inmediatamente su mano. Sin embargo, no fue posible subir al niño. A pesar de ello, la madre sostuvo a su hijo con todas sus fuerzas durante unos 10 minutos, evitando que cayera al vacío.

Los servicios de rescate, informados del incidente, llegaron al lugar en poco tiempo. Los bomberos subieron al balcón usando una escalera especial, cortaron cuidadosamente la red de seguridad y lograron llevar al niño al interior de forma segura.