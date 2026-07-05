Kazajistán quiere prolongar nuevamente la prohibición de exportación de gasolina y diésel

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Kazajistán quiere prolongar nuevamente la prohibición de exportación de gasolina y diésel

La restricción sobre la exportación de gasolina y combustible diésel en Kazajistán podría ampliarse por seis meses más. El Ministerio de Energía prepara un nuevo proyecto de decisión al respecto.

La propuesta contempla prohibir la exportación de combustible a los países de la Unión Económica Euroasiática del 22 de noviembre de 2026 al 22 de mayo de 2027. Para otros países, la restricción podría extenderse del 1 de enero al 30 de junio de 2027.

La prohibición no se limita a la gasolina, el diésel y el queroseno de aviación. También abarca las exportaciones de gasóleo, destilados ligeros, betún, tolueno y xileno.

Se mantendrán las excepciones para los suministros especiales realizados por decisión gubernamental y las cargas humanitarias.

Kazajistán ya ha restringido las exportaciones en varias ocasiones para mantener un suministro estable de combustible en el mercado interno. El régimen actual limita la exportación de gasolina, diésel y ciertos productos petrolíferos por carretera y ferrocarril.

Han surgido informes de que Rusia está considerando la posibilidad de comprar gasolina a Kazajistán, pero la parte kazaja ha declarado que no se ha recibido ninguna solicitud oficial.

KazajistánRusiaUnión Económica Euroasiática
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Nigina Zarqarayeva
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