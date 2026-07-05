¿Por qué una mujer mató a su hija y a sus cuatro nietos en Estados Unidos

Un suceso espeluznante que costó la vida a seis miembros de una misma familia en el estado de Nueva York, Estados Unidos, ha conmocionado al público. Según las primeras informaciones de la investigación, una mujer de 64 años envenenó a su hija y a sus cuatro nietos antes de quitarse la vida.

Daily Star ha informado que la tragedia se descubrió tras la preocupación de un vecino. Este, al no ver a sus vecinos desde hacía varios días, se acercó a su casa, pero a pesar de tocar la puerta, nadie respondió. Los policías intervinieron entonces y, con la ayuda de la administración del edificio, entraron en la vivienda donde encontraron sin vida a seis miembros de una misma familia.

Entre las víctimas se encontraban una mujer de 44 años y sus cuatro hijos de 13, 11 y 10 años. Según las primeras conclusiones de los investigadores, la sospechosa los habría envenenado con medicamentos. En el lugar también se encontraron grandes cantidades de medicamentos y una carta manuscrita.

Uno de los expertos no descartó la posibilidad de que uno de los niños hubiera podido fallecer a causa de un traumatismo contundente. Actualmente se están llevando a cabo análisis toxicológicos y forenses. Las autoridades informaron que aún no se ha establecido una conclusión definitiva sobre las causas exactas de las muertes.

Durante la investigación no se hallaron pruebas que confirmen la implicación de otras personas en el suceso. Las fuerzas del orden consideran los hechos como consecuencia de un conflicto familiar.

Según los medios locales, el padre de los niños iba a obtener próximamente la custodia temporal de sus hijos. Se cree que esta decisión provocó la fuerte oposición de la sospechosa.

El padre, privado de sus hijos, destacó que es difícil describir con palabras la tragedia ocurrida y que su vida cambió por completo en un instante. Actualmente continúa una investigación exhaustiva sobre este terrible suceso.